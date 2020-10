Il gruppo consigliare PD sui casi di positività a Casa Serena

Esprimiamo la nostra preoccupazione per i casi di positività emersi tra gli ospiti di Casa Serena, ma anche tutta la nostra vicinanza e solidarietà alle famiglie, comprensibilmente preoccupate per i loro cari, in alcuni casi colpite dal lutto. A loro vanno le nostre condoglianze. Purtroppo questa seconda ondata di contagi sta toccando una struttura che era riuscita a non essere coinvolta nella prima fase della pandemia.

Auspichiamo che gli operatori mettano in campo tutte le loro risorse per garantire i servizi di cura e assistenza, anche in questa situazione. Siamo vicini anche a loro, che devono affrontare in condizioni ancora più difficili un lavoro così delicato qual è quello dell’assistenza agli anziani, lavoro che richiede in questi tempi di pandemia un surplus di impegno e responsabilità.