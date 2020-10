Controlli dei N.A.S.: in un bar non rispettate norme anti-Covid, attività sospesa per cinque giorni

Controlli dei N.A.S.: in un bar non rispettate norme anti-Covid, attività...

I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme anti-Covid hanno proceduto, unitamente ai militari della compagnia di Guastalla, al controllo ed ispezione igienico sanitaria di un bar con il fine precipuo di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative e quelle concernenti l’osservanza delle norme anti-Covid.

Se nessuna inosservanza in materia igienico sanitaria è stata rilevata nel bar oggetto dei controlli gli operanti hanno accertato irregolarità relativamente al rispetto delle norme anticovid.

In particolare nel corso dei controlli i militari hanno riscontrato inosservanza delle disposizioni atte al contenimento del contagio covid-19 relativamente all’eccessivo numero di avventori risultati essere studenti degli istituti scolastici limitrofi. E’ stata disposta la sospensione immediata dell’attività per cinque giorni con la segnalazione alla Prefettura di Reggio Emilia. Al titolare è stata contestata la relativa violazione amministrativa con la comminazione della sanzione per 400 euro.