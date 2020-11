Attilio ritrovato grazie ad un drone. Sta bene ed è in ospedale per i controlli del caso

È stato ricoverato poco fa il sassolese Attilio Campani, disperso dal pomeriggio di ieri e oggetto di ricerche già da questa notte. L’uomo sta bene, anche se a certificarlo saranno i sanitari subito dopo il suo arrivo in Ospedale. A ritrovarlo è stato un drone, arrivato per le ricerche dal milanese, assieme ad una squadra di Sassuolo in un boschetto nei pressi del laghetto a monte S.Polo. Recuperato da un elicottero grazie ad un verricello, Attilio viene trasportato in ospedale per accertamenti.