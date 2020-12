Modena: inosservante al divieto di dimora nella provincia, finisce in carcere

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del NOR della Compagnia di Modena hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, traendo in arresto un tunisino 22enne. Lo stesso, non curante del divieto di dimora nella provincia di Modena inflittogli a seguito dell’arresto avvenuto lo scorso 19 ottobre per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, ha continuato a circolare in questo capoluogo.

Tali circostanze, documentate in più occasioni dal personale operante, sono state refertate all’Autorità che ha disposto l’aggravamento della misura. Il giovane, che nella circostanza dell’arresto è stato sorpreso a spasso per Modena, è stato tradotto presso il carcere di Modena a disposizione dell’A.G. che ha emesso il provvedimento.