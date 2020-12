Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 21 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto, con parziale e temporanea attenuazione della nuvolosità nelle ore centrali sul settore orientale della regione. Foschie e banchi di nebbia in mattinata, più intensi e probabili nelle pianure adiacenti al Po. in parziale sollevamento nelle ore centrali della giornata. Possibilità di isolate pioviggini sui rilievi occidentale in serata. Temperature: pressoché stazionarie, con le minime fra 5 e 8°C e le massime fra 8 e 10°C. Venti: deboli variabili. Mare: poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)