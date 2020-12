Imola: 46enne senza fissa dimora arrestato tre volte in meno di una settimana

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 46enne marocchino, senza fissa dimora, per rapina impropria e lesioni personali. E’ successo alle ore 20:50 di ieri, quando l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola è stato informato che il responsabile del Lidl di via Pola era stato minacciato di morte e ferito da un cliente che voleva uscire dal supermercato senza pagare la merce prelevata all’interno del supermercato. Appresa la notizia, i Carabinieri si sono recati velocemente sul posto e quando sono arrivati, hanno riconosciuto subito il cliente, un 46enne marocchino, socialmente pericoloso e incline alla violenza che nell’ultima settimana era già stato identificato e denunciato in altre due circostanze.

Sempre nella giornata di ieri, prima di commettere la rapina al Lidl, il 46enne marocchino si era già messo in mostra nei pressi di un supermercato di via Giosuè Carducci, intorno alle ore 12:00, prendendo a “stampellate” la commessa di un negozio di abbigliamento, fortunatamente senza procurarle delle lesioni e tre ore dopo, incendiando della carta per strada, per ripararsi dal freddo.

La rapina di ieri sera al Lidl è terminata con l’arresto dell’uomo e il recupero della refurtiva: un paio di pantaloni da sci da donna che aveva indossato sopra i suoi pantaloni, una T-shirt da donna di colore bianco con il logo “Lidl” e tre piastre per capelli. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 46enne marocchino è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.