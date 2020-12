Novi di Modena, passaggio di testimone per il Sindaco del Consiglio Comunale...

Durante il Consiglio Comunale del 22 dicembre, Dario Zanella, come da programma, dopo un anno di mandato ha passato il testimone di Sindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi a Martina Gregori.

Nel ringraziarlo per lo stupendo lavoro svolto in quest’anno così difficile, l’Amministrazione comunale augura buon lavoro a Martina, visti i tanti progetti in arrivo!