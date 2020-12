I Carabinieri di Carpi, a conclusione di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per truffa un uomo, 48enne, originario e residente in Lombardia poichè, mediante un’inserzione pubblica su un sito internet di acquisti on-line, ha ottenuto dalla vittima una ricarica postepay di oltre 1300 euro quale compenso per l’acquisto, mai andato a buon fine, di un divano.