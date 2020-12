I Carabinieri della Tenenza di Vignola, a conclusione di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per lesioni personali due muratori che lo scorso 14 dicembre, in un cantiere allestito in centro, hanno aggredito fisicamente un giovane operaio che stava lavorando provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorno. Il motivo del litigio sarebbe riconducibile a screzi di natura lavorativa.