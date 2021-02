Castenaso: il MUV riapre con la nuova mostra “Morire nell’antichità”

E’ finalmente arrivato il tanto atteso miglioramento dell’emergenza da COVID-19 e con esso l’Emilia-Romagna è entrata in zona gialla: riaprono al pubblico le porte dei Musei ed il MUV è pronto già da oggi, martedì 2 febbraio. In riferimento al DPCM in vigore, gli istituti culturali possono aprire dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

Per cui il MUV sarà aperto con il seguente orario: martedì 15.30-18.30, mercoledì 9-13, giovedì 9-13, venerdì 9-13

Per questa prima settimana di ri-apertura è previsto l’ingresso gratuito: vogliamo che tutti possano tornare a ri-appropriarsi degli spazi del Museo!

Un’occasione imperdibile per vedere finalmente dal vivo, e non più solo attraverso le Archeostorie on-line, la nuova mostra archeologica “Morire nell’antichità. Archeologia della morte e rituali funerari nell’età dei metalli”, inaugurata a museo chiuso il 12 dicembre scorso.

Naturalmente, nel rispetto delle norme anti-assembramento, è possibile anche usufruire della visita guidata. Per prenotazioni: 051-780021 oppure muv@comune.castenaso.bo.it

Ma se da Decreto il MUV è chiuso di domenica, niente paura! Continuano gli appuntamenti on-line con le dirette dei laboratori domenicali per bambini, che tanto successo stanno riscuotendo: domenica 14 febbraio, domenica 28 febbraio, domenica 14 marzo, domenica 28 marzo.

Rimangono confermate tutte le misure di sicurezza messe in atto già da maggio 2020: ingresso contingentato, obbligo di mascherina, misurazione della temperatura, distanziamento interpersonale e disponibilità di gel igienizzanti.