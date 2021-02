Domanda di Servizio Civile nel Comune di Fiorano Modenese: videoconferenza martedì 9 febbraio

Ancora possibile presentare domanda per il nuovo progetto di Servizio Civile a Fiorano Modenese, “Edu-Care a Fiorano 2020: prendersi cura dei contesti educativi”. La durata complessiva del servizio è di 12 mesi e ai volontari sarà riconosciuto un assegno mensile di quasi 440 euro. A essere selezionate saranno 4 persone per la sede “Servizio Istruzione” e una persona per la sede di Casa Corsini. La sintesi del progetto e maggiori informazioni si trovano sul sito del Comune, nella sezione dedicata al Servizio Civile Universale.

La domanda potrà essere presentata da ragazzi di età compresa dai 18 e 28 anni e deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio. Inoltre occorre sia presentata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

È possibile chiedere informazioni rivolgendosi all’Ufficio Scuola, in Via Marconi 106 (Villa Pace). Referente, Francesca Cassiani: fcassiani@fiorano.it; tel. 0536/833410. L’Ufficio riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì ore 8,30 -13,30, giovedì orario continuato 8:30-18:00. Ulteriori informazioni sul Servizio Civile Nazionale sono disponibili sul sito ministeriale