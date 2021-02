Auto distrutta dalle fiamme, ieri sera a Canossa

Alle 23.00 di ieri, 13 febbraio, con ogni probabilità per cause accidentali e comunque in corso di esatto accertamento, ha preso fuoco l’autovettura Peugeot 306 di un cittadino marocchino 50enne abitante a Canossa che si trovava in sosta da alcuni giorni per un guasto alla pompa di alimentazione in via Carbonizzo Taverne e che proprio nel tardo pomeriggio di ieri era stata rimossa per la successiva sostituzione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Polo d’Enza e i vigili del fuoco di Reggio Emilia che, alle successive ore 23.30 hanno domato le fiamme e posto in sicurezza il veicolo, andato completamente distrutto. Nessun ulteriore danno a persone o cose.