Sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi cirriformi nel pomeriggio. Temperature minime in ulteriore lieve diminuzione con diffuse gelate. Valori compresi tra -3 e -5 gradi nei principali centri abitati, fino a -8 gradi nelle aree rurali dell’entroterra. Massime in lieve aumento attorno a 7 gradi. Venti deboli da ovest, nord ovest. Mare poco mosso.

(Arpae)