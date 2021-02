Castelnovo Sotto: quattrocento bambini collegati e 40 lettori volontari. Grande successo La Notte dei Racconti

Grande successo per la Notte dei racconti 2021 a Castelnovo di Sotto: l’iniziativa di promozione alla lettura rivolta ai bambini del nido, delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria. Sono stati 400 i bambini che si sono collegati alle piattaforme scolastiche, insieme alla stessa ora, ad ascoltare storie e filastrocche raccontate dai genitori volontari, tutti muniti di barattolo “polvere di stelle” per entrare nel magico mondo delle favole e di tazza con camomilla per un brindisi virtuale ed augurarsi la buonanotte. Sono stati 40 i lettori che si sono alternati durante la serata allestendo scenografie di colore azzurro nelle proprie case.

Un ringraziamento particolare va alla biblioteca, ai narratori, ai referenti delle varie scuole e del Cep, per il coordinamento e il supporto dimostrati, che hanno permesso ai piccoli ascoltatori di guardare il mondo con gli occhi delle storie.