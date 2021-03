‘Maranello Likes Green’, mercoledì evento online sull’ospitalità

Il Comune di Maranello invita ristoratori, baristi, commercianti, operatori del turismo e dell’ospitalità a partecipare al confronto online per il percorso partecipativo Maranello Likes Green, che si terrà mercoledì 3 marzo a partire dalle ore 21 fino alle ore 23.

Dopo i mesi di stop imposti dalle norme di contenimento del Covid-19, l’amministrazione comunale ha immaginato la modalità online per consentire la partecipazione al progetto, che si è aperto nel 2020 e che prevede l’apporto di idee per ripensare eventi e manifestazione turistiche cittadine in chiave “green”. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo maranellolikesgreen@gmail.com indicando nominativo e settore di interesse fra “Bar e ristorazione”, “Ospitalità”, “Commercio”. Gli interessati riceveranno il link per collegarsi un giorno prima dell’incontro.

“Un evento sostenibile – spiega Mariaelena Mililli, assessore a commercio e attività produttive – non è solo un modo di tutelare l’ambiente ma anche di sensibilizzare cittadini e opinione pubblica con pratiche virtuose e alla portata di tutti. Ha una ricaduta positiva in termini di novità e visibilità sul territorio e sulle attività che in esso investono. Aspettiamo tutti coloro che vorranno portare le loro idee e proposte nel corso di questo confronto in cui saremo supportati da facilitatori e ci confronteremo sul caso concreto del Gran Premio del Gusto, un esempio di successo per Maranello e le sue realtà produttive”.

Maggiori info su https://www.comune.maranello.mo.it/maranello-likes-green/maranello-likes-green