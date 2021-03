Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 3 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte di scarsa consistenza; al primo mattino possibilità di qualche banco di nebbia a ridosso del Po, in rapido dissolvimento. Temperature minime stazionarie o in lieve flessione, con valori compresi tra 0 e 3 gradi del settore emiliano e 4/5 gradi tra costa e Romagna ; valori inferiori e anche sotto lo zero nelle aree di aperta campagna con possibilità di deboli gelate. Massime stazionarie o in lieve aumento tra 12 e 15 gradi. Venti deboli di direzione variabile. Mare poco mosso.

(Arpae)