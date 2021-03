Sorpreso a spacciare in piazza Spallanzani: arrestato a Scandiano

Si trovavano a pattugliare la centralissima Piazza Spallanzani quando hanno notato uno scambio sospetto tra due persone che, materializzato di essere state notate dai militari, si sono date alla fuga in oppose direzione. Il cliente è riuscito a dileguarsi mentre il pusher è stato raggiunto e fermato nella vicina via Garibaldi. In sua disponibilità una dose di cocaina e una trentina di euro ricondotti al provento dello scambio precedentemente notato. A casa altra cocaina: una quindicina di grammi che sono stati sequestrati dai militari.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno arrestato un cittadino albanese 47enne domiciliato a Scandiano, ristretto al termine delle formalità a disposizione della Procura reggiana.

L’origine de fatti ieri sera poco prima delle 19.30 quando una pattuglia della Tenenza di Scandiano, transitando in Piazza Spallanzani, notava uno scambio tra il 47enne, che cedeva un involucro, e un altro giovane. Alla vista dei militari i due si davano alla fuga in opposte direzioni con il 47enne albanese che veniva raggiunto e fermato nella vicina via Garibaldi. Subito sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di una dose di cocaina già confezionata del peso di circa un grammo e di trenta euro in contanti ritenuti provento della cessione notata poco prima. Alla luce di quanto accertato i militari ritenevano opportuno estendere la perquisizione all’abitazione dell’uomo, condivisa con moglie e figli. Qui, occultati in un mobile della cucina, i militari rinvenivano ulteriori 15 grammi di cocaina. Accertati i fatti l’uomo veniva arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A lui è stata contestata anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale per aver posto condotte finalizzate a ostacolare l’attività degli operanti all’indirizzo dei quali, prima d essere bloccato e ammanettato, ha lanciato una scatola.