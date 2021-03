Più di 500 persone identificate nel bolognese durante i controlli anti Covid dei carabinieri

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 515 persone, controllato 345 veicoli e 82 esercizi pubblici e sanzionato 33 persone, durante i controlli del territorio, con particolare riferimento ai servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle nuove restrizioni per l’ingresso in fascia rossa della Città Metropolitana di Bologna.

I dati sulle sanzioni

A Bologna, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sanzionato cinque studenti spagnoli che stavano facendo una passeggiata notturna, in violazione del divieto di circolazione dopo le ore 22.

A San Lazzaro di Savena, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato un 63enne che non indossava la mascherina di protezione. Sempre a San Lazzaro di Savena, Castenaso e Pianoro, i militari, durante i controlli anti Covid-19, hanno denunciato anche tre persone, un 66enne italiano per possesso di cocaina e due automobilisti ubriachi, una 32enne albanese che si trovava al volante con un tasso alcolico quattro volte superiore al limite e un 37enne italiano, positivo all’alcol test con un tasso di 1,17 g/l.

A Ozzano Emilia, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato un 32enne per aver violato la norma sugli spostamenti.

A Castel Maggiore, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato un 33enne che non indossava la mascherina di protezione.

A Bazzano, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dalla Polizia Locale del Comune di Valsamoggia, hanno sanzionato un 34enne e un 53enne per aver violato la norma sugli spostamenti.

A Imola, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato il titolare di un bar e i suoi sei clienti che si trovavano all’interno, in violazione della normativa specifica per gli esercizi pubblici. Il titolare del bar è stato sottoposto anche alla sanzione accessoria della chiusura del locale per due giorni.

A Castel del Rio, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato cinque studenti che avevano creato un assembramento.

A Sant’Agata Bolognese, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato un 22enne, un 23enne e un 24enne per aver violato la norma sugli spostamenti, recandosi in un parco per fumare hashish. Per questo i tre sono stati anche segnalati alla Prefettura di Bologna.

A San Giorgio di Piano, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato otto studenti che ieri pomeriggio, desiderosi di tirare due calci al pallone, hanno forzato la porta della palestra Comunale di Argelato e organizzato una partita di “calciotto”. Oltre alla sanzione per aver creato un assembramento, i militari stanno valutando eventuali responsabilità di carattere penale per il reato di danneggiamento e invasione di edifici e terreni in concorso.