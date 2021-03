Rolo, senso unico alternato sulla Sp 44

La Provincia di Reggio Emilia informa che da martedì 9 marzo fino a martedì 13 aprile sulla Sp 44 a Rolo, nel tratto denominato via Porto, si viaggerà a senso unico alternato regolato da movieri e con limite di velocità a 30 km/h.

I provvedimenti saranno adottati per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di rinforzo dei piloni del cavalcavia che a quell’altezza passa sull’autostrada A22. Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.