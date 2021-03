Modifiche viabilità a Fiorano, coinvolte via Mameli, via del Canaletto e via Viazza

Modifiche viabilità a Fiorano, coinvolte via Mameli, via del Canaletto e via...

A causa di lavori di potatura e abbattimento piante, è previsto il restringimento stradale in via Mameli 1, con l’istituzione di senso unico alternato (regolato da movieri) e possibilità di momentanea chiusura al traffico della strada intera. Quest’ordinanza avrà effetto dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del 12 marzo.

Inoltre, data la realizzazione di un nuovo allaccio acqua da parte di Heratech Srl in via Razzaboni 80, sarà istituito un restringimento stradale, con eventuale senso unico alternato (regolato da movieri o da semaforo mobile), in via del Canaletto, difronte alla Ceramica Gardenia Orchidea. Tale disposizione sarà in vigore dalle ore 8.00 del 15 marzo alle ore 18.00 del 16 marzo.

Infine, sempre in merito ai lavori di via Razzaboni 80, è previsto un restringimento stradale in via Viazza – II tronco, con eventuale senso unico alternato (regolato da movieri o da semaforo mobile) dalle 8.00 alle 18.00 del 17 marzo.

Tali divieti saranno tutti evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.