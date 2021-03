Otto marzo a Gattatico: “Donne” una mostra fotografica diffusa e un video celebrativo

La pandemia Covid non consente eventi celebrativi condivisi per l’8 marzo, la Giornata internazionale della Donna.

L’Amministrazione comunale ha quindi invitato le attività commerciali del territorio di Gattatico ad esporre nelle loro vetrine la mostra fotografica “Donne”, gentilmente concessa dal locale Circolo Fotografico “Tannetum” (con la collaborazione di Angelo Trinca). Ogni immagine molto evocativa, ritrae donne impegnate in ambiti lavorativi, artistici e sportivi: nessun limite deve essere precluso.

Con le fotografie è stato poi realizzato un video di montaggio della durata di 8 minuti circa, in cui ad ogni foto è stata abbinata una frase, letta da voci narranti sia femminili che maschili, intervallate dalle poesie di Fulvia Gazzei, lette dall’autrice. Il video è stato pubblicato sul canale Youtube del Comune.

L’iniziativa è stata completamente realizzata dall’Assessorato alla Cultura, Servizio Pari Opportunità e Famiglia.

Una testimonianza per ricordare che collaborazione e rispetto fra uomo e donna sono alla base della conquista di ogni diritto sociale e culturale.

L’Otto marzo rappresenta poi una giornata importante per le lavoratrici del mondo della scuola. Oggi infatti cominciano le vaccinazioni per il corpo docente anche nel territorio comunale di Gattatico. Per agevolare la logistica e garantire più alti standard di sicurezza, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione dei medici di base, incaricati dall’Ausl per le vaccinazioni di questa fascia, due spazi pubblici. Si tratta della Sala Consiliare per la località di Praticello e della Sala Civica della frazione di Taneto, riproponendo lo schema collaborativo che era stato molto apprezzato in autunno, in occasione della somministrazione del vaccino antinfluenzale.