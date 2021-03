Due furti nel week end a San Cesario. Una persona arrestata e tre denunciate

Nella mattinata di sabato, i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia sono intervenuti a San Cesario sul Panaro per un sopralluogo di furto ai danni di un 30enne del posto. I militari hanno accertato che poco prima, ignoti, dopo aver forzato una porta finestra, si erano introdotti nell’abitazione della vittima riuscendo a portare via una bicicletta ed un portafoglio, contenente soldi e documenti.

Grazie agli elementi raccolti, i Carabinieri sono riusciti subito ad individuare l’autore del furto, identificato in un 32enne di origine rumene abitante in San Cesario. I successivi accertamenti hanno consentito recuperare sia la bici che il portafoglio con tutti i documenti, che nel frattempo erano stati ceduti ad un ad un 35enne, anche lui del posto e di origini albanesi. Quanto recuperato è stato riconsegnato alla vittima mentre le due persone identificate sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena, rispettivamente per il reato di furto aggravato e ricettazione.

Sempre i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nella mattinata di domenica, hanno tratto in arresto un cittadino macedone di anni 36, residente in San Cesario sul Panaro, poiché colto nella flagranza del reato di furto aggravato di diversi componenti informatici, del valore di diverse centinaia di euro, stoccati presso l’isola ecologica di via Canale di San Cesario sul Panaro. Insieme a lui è stato identificato anche un minore che è stato segnalato in stato di libertà e per lo stesso reato alla Procura per i Minori di Bologna. L’arrestato è stato quindi trattenuto presso le camere di sicurezza di quel comando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per essere sottoposto a giudizio direttissimo di convalida.