Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 10 marzo

Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature minime in lieve flessione, comprese tra 2 e 5 gradi, con valori inferiori di qualche grado nelle aree di aperta campagna; massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 10 e 13 gradi. Venti inizialmente deboli settentrionali con temporanei rinforzi da nord-est su mare e rilievi appenninici di crinale; in serata tendenti a divenire deboli e a ruotare dai quadranti meridionali. Mare mosso, molto mosso al largo con progressiva attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio.

(Arpae)