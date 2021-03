Il 13 marzo il Roller Hockey Scandiano impegnato in trasferta sulla pista veneta del Valdagno

Il 13 marzo il Roller Hockey Scandiano impegnato in trasferta sulla pista...

Sabato 13 Marzo il Roller Hockey Scandiano sarà nuovamente impegnato in trasferta per la 22° giornata del campionato nazionale di Serie A1, sulla pista veneta del Valdagno.

Sarà una partita estremamente interessante e combattuta: da un lato i veneti che nelle ultime 7 partite hanno collezionato solo sconfitte o pareggi, dall’altro lo Scandiano che deve necessariamente ingranare in vista del playout, pur dovendo contare anche sulla complicità del Monza e di un suo passo falso.

Il Valdagno vanta tra le sue fila giocatori come Mattia Cocco (17 reti), De Oro (16 reti) e Marques Centeno (19 reti) ed in porta il validissimo Bruno Sgaria. È quindi un avversario di tutto rispetto che sino ad un certo punto del campionato si trovava tra i primi posti in classifica. Poi un calo che lo vede ora a metà classifica a 35 punti.

Lo Scandiano si presenta con la sua rosa al completo e con gli spagnoli che dovrebbero aver completamente recuperato la loro miglior forma dopo lo stop per covid che ha sicuramente provato i giocatori, oltre ad averlo tenuti lontano dalla pista per un lungo periodo.

Sotto la guida di Mister Barbieri, gli allenamenti sono incessanti, lo studio degli avversari fatto, e quindi non resta che attendere sabato per vedere i rosso-blu in pista.

(a cura dell’Addetto Stampa Roller Hockey Scandiano)