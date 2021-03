Chiusure notturne programmate in A1 e in A13

Sulla A1 Milano-Napoli è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Modena nord.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Modena nord sarà chiusa in uscita, per chi proviene da Milano, nelle cinque notti consecutive di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 marzo, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o di Campogalliano, sulla A22 Autostrada del Brennero.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 20:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Rovigo, verso Padova;

dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica, Viale Porta Adige, Via Merlin, SR88 e ancora SS16 adriatica, per poi rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo.

***

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 marzo, sarà chiusa la stazione di Rovigo sud Villamarzana, in entrata verso Padova.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Rovigo.