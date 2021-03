Guastalla, felpe in dono agli operatori dell’equipe Usca dall’Azienda MAXDEVIL

L’azienda MAXDEVIL di Novellara ha donato all’equipe Usca del Distretto di Guastalla una fornitura di 17 felpe.

L’Equipe Usca per le visite a domicilio dei pazienti COVID in ogni uscita sul territorio è composta da 1 medico e 1 infermiere o 2 medici a seconda dei casi. Sul Distretto di Guastalla sono coinvolti in questa attività nel complesso, a rotazione, 20 medici e 3 infermieri.

Il direttore del Distretto di Guastalla Lucia Monici e la responsabile del Dipartimento Cure Primarie Area Nord Enrica Terzi, hanno ricevuto la donazione ieri dalle mani dei titolari dell’azienda di via Ampere, i signori Alice e Massimo Faietti. “Si tratta di un dono utile e gradito – hanno sottolineato Monici e Terzi ringraziando di cuore -. Sarà un valido ausilio che donerà comfort e maggiore riconoscibilità ai nostri operatori sanitari”.