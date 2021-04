A Modena 40 orti urbani gratuiti per i più fragili messi a disposizione da Udicon

Quaranta orti gratuiti per i cittadini, quaranta ‘fonti di cibo’ messe a disposizione soprattutto di over 65, soggetti deboli e svantaggiati. U.Di.Con. Emilia-Romagna – nell’ambito del progetto Consumer Net (Associazioni in rete per la tutela dei consumatori) – lancia un bando sulla città di Modena per assegnare quaranta orti sociali ai cittadini in un’area ubicata su strada Canaletto 1133. Ciascuno dei piccoli appezzamenti, di cui quattro destinati a disabili motori, ha una superficie di circa 25 metri quadri con una fontanina per l’irrigazione.

L’iniziativa promossa dall’associazione coniuga l’applicazione, la diffusione e la promozione del modello di sviluppo circolare con l’aspetto di integrazione e prevenzione della marginalizzazione sociale. L’agricoltura, infatti, ha la capacità di produrre non solo cibo, servizi e beni valutabili economicamente, ma ha anche una ben definita utilità sociale”, dalla tutela dell’ambiente e del paesaggio, al presidio e salvaguardia del territorio fino al potenziale inclusivo che la cura della terra può indurre in soggetti a rischio di esclusione sociale, in particolare oggi con il contesto socio-sanitario che stiamo vivendo.

Il bando mette a disposizione la possibilità di assegnazione, per la durata di un anno con rinnovo tacito della medesima durata (fino a un massimo di 2 rinnovi). Tra i requisiti per partecipare (tutti indicati nella domanda) c’è quello di essere residente o domiciliato in Emilia-Romagna e possedere un valore ISEE del nucleo familiare non superiore ai 30mila euro.

La domanda per l’assegnazione – che dovrà pervenire entro il prossimo 8 maggio – è disponibile presso l’ufficio U.Di.Con. di Modena in Strada Saliceto Panaro 11 o richiedibile via mail all’indirizzo info@udiconer.it. In alternativa la domanda può essere direttamente compilata dal sito al link: www.udiconer.it/wordpress/orto-circolare.

(nelle foto Vincenzo Paldino, presidente regionale di U.Di.Con., nell’area dove è in corso l’allestimento degli orti)