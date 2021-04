Castelfranco Emilia, nei nidi comunali dal prossimo anno al via anche la sezione lattanti

Dal 23 al 7 maggio 2021 sono aperte le iscrizioni per partecipare alle graduatorie di ammissione ai nidi comunali: nido Arcobaleno – capoluogo; nido Girandola – capoluogo; nido Scarabocchio – capoluogo; nido Girasole – frazione di Piumazzo; nido Maggiolino – frazione di Gaggio di Piano. Possono presentare la domanda in via prioritaria le famiglie residenti nel Comune di Castelfranco Emilia per i bambini tra i 3 mesi e i 3 anni in regola con gli obblighi vaccinali.

E qui emerge un’importante novità per tutto il territorio di Castelfranco Emilia: l’apertura delle sezioni lattanti, quindi già dai tre mesi di età.

“L’Amministrazione aprendosi ulteriormente verso le necessità delle famiglie e, valutando anche bisogni inediti che potrebbero trovare corpo nel dopo pandemia, vuole favorire l’accoglienza dei bambini 0-6 dando ulteriori risposte concrete alla propria comunità – ha dichiarato l’Assessore alla Scuola e ai Servizi Educativi Rita Barbieri spiegando che – la flessibilità dell’offerta riteniamo sia fondamentale nella ripartenza e la sezione dei lattanti è sicuramente una possibilità in più dal prossimo anno scolastico per dare sostegno concreto alle famiglie, anche nell’alveo della conciliazione famiglia-lavoro. Non solo, in occasione del via alle iscrizioni, abbiamo organizzato anche una accoglienza virtuale attraverso degli openday on line: sul sito del Comune ci sono tutte le date, le indicazioni per partecipare, comprese slide grafiche e descrittive per chi non riuscisse a seguirli”.

Tutti i requisiti per presentare domanda dovranno essere posseduti entro la data del termine del bando delle iscrizioni.

Per gli attuali frequentanti il corrente anno scolastico le iscrizioni si intendono tacitamente rinnovate e confermate di anno in anno, salvo rinuncia scritta da presentarsi entro i termini stabiliti e che pertanto le istanze di iscrizione sono da presentare soltanto all’inizio del ciclo di servizio educativo o scuola.

Qualora gli attuali frequentanti volessero modificare la tipologia oraria o il cambio di nido, potranno presentare domanda per l’a.e. 2021/2022 entro il termine previsto per l’iscrizione al servizio, ovvero dal 23 al 7 maggio e 2021, senza che ciò pregiudichi il posto già assegnato e che tale richiesta avrà la precedenza rispetto alle nuove ammissioni.

Si ricorda che costituisce requisito di accesso ai servizi educativi l’avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata on-line mediante il sistema telematico comunale, dal sito del Comune di Castelfranco Emilia nella sezione/notizia “Iscrizione Nido 2021/2022”. E’ possibile accedere con le credenziali di autenticazione tramite identità SPID-LepidaID (ex Federa) e Sosi@ unicamente per chi ne è già in possesso.

MODALITA DI RILASCIO CREDENZIALI PER EFFETTUARE LE ISCRIZIONI

I genitori non ancora in possesso delle credenziali, dovranno procedere con la Registrazione e il rilascio come di seguito riportato:

1) SPID LEPIDA Identity provider e registrati sul loro sito

La registrazione consiste in 3 step:

1. Inserisci i dati anagrafici

2. Crea le tue credenziali SPID

3. Effettua il riconoscimento

N.B. I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.

La compilazione della domanda è molto semplice in quanto il richiedente è guidato nella selezione e compilazione delle “voci” riguardanti la situazione familiare e lavorativa.

L’inserimento di tali informazioni attribuisce un punteggio in base ai criteri definiti dal Regolamento comunale per la gestione dei servizi per la prima infanzia.

Il richiedente seleziona i nidi elencati in ordine di preferenza e potrà fare richiesta per una sola tipologia di orario (tempo pieno o orario ridotto).

L’ufficio Istruzione del Comune di Castelfranco Emilia, al termine delle iscrizioni, procederà all’elaborazione dei dati pervenuti e alle verifiche delle situazioni dichiarate.

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE

Le famiglie prive di strumentazione informatica o in difficoltà nella compilazione della domanda possono rivolgersi, previo appuntamento telefonico (059 059 959305), allo Sportello al Cittadino, con sede in Corso Martiri, 216 nei seguenti giorni e orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00

martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Al momento dell’iscrizione, gli utenti non ancora registrati, devono essere forniti di:

– Codice Fiscale del genitore/affidatario del richiedente;

– Indirizzo e-mail del richiedente;

– Dati completi, per i genitori che lavorano, riguardanti il nome ditta, indirizzo, telefono, eventuale P.IVA se titolari di ditte.

Durante il periodo di apertura delle iscrizioni, qualora fosse necessario, sarà prestata ulteriore assistenza alla compilazione da remoto a supporto dei cittadini che ne abbiano necessità, mediante contatto telefonico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 al n. 059959382 o mediante richiesta tramite e-mail indirizzata a ceccarani.p@comune.castelfranco-emilia.mo.it nella quale indicare il numero di telefono da contattare per supporto all’iscrizione. La domanda sarà inserita da back office (utilizzando il portale Sosi@), stampata in PDF e trasmessa con e- mail all’utente per il benestare.

Al fine di ottimizzare i tempi di compilazione invitiamo a leggere I Criteri di Ammissione al nido in modo da essere pronti nella scelta dei criteri/punteggi da selezionare.

GRADUATORIE

Nella giornata del 31 maggio 2021 sarà presente sulla home-page del sito del Comune di Castelfranco Emilia la notizia della pubblicazione della graduatoria provvisoria ed in rispetto della normativa sulla privacy, ciascun utente sarà individuabile con codice identificativo di domanda assegnato dal sistema telematico comunale.