A Bologna e provincia sono 367.899 le persone vaccinate, 121 i nuovi contagi

Sono 244.179 le prime vaccinazioni e 123.720 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 4 maggio. In totale 367.899.

Prenotazioni over 65 enni: salgono a 181.110 le prenotazioni complessive per le fasce di età alle quali è attualmente rivolta la campagna vaccinale.

60-64 anni come prenotare il vaccino: da domani, giovedì 6 maggio, anche nell’area metropolitana bolognese si aprono le agende per le prenotazioni per il vaccino anti-Covid dei cittadini dai 60 ai 64 anni. Per i nati dal 1957 al 1961 sarà quindi possibile fissare l’appuntamento utilizzando i consueti canali disponibili: recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it) oppure telefonando al numero 800 88 48 88. Si anticipa dunque una partenza che era stata inizialmente prevista per lunedì 10.

121 nuovi positivi

Dei 121 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 67 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 20 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 attraverso i test per categoria, mentre è in corso l’indagine epidemiologica per 31.

Tra i 121 nuovi contagi, 82 sono sporadici e 39 sono inseriti in focolai. Nessun caso è importato dall’estero nè da altre Regioni.