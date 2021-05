Unifer Navale di Finale Emilia, il 19 maggio momento conviviale e musicale al presidio

Sarà un momento musicale e conviviale quello di mercoledì pomeriggio 19 maggio davanti ai cancelli della Unifer Navale di Finale Emilia dove i lavoratori sono in presidio permanente dal 5 maggio scorso per difendere i posti di lavoro.

Un gruppo di attivisti, volontari e funzionari della Cgil dell’Area Nord riuniti ne “La Senza Metodo Band” racconterà e canterà la Cgil dalla nascita ad oggi nello spettacolo dal titolo “La Cgil? Sì proprio la Cgil”. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 17.30 davanti ai cancelli in via Genova, 2 – polo industriale di Finale Emilia.

La Cgil Area Nord insieme al sindacato pensionati Spi e alle categorie ha voluto regalare questo momento di serenità ai lavoratori ribadendo la solidarietà alle ragioni della loro lotta. L’obbiettivo è anche quello di tenere alta l’attenzione pubblica sulla vertenza Unifer Navale che è stata ufficialmente messa in liquidazione senza dare prospettive occupazionali ai 60 lavoratori attualmente in cassa integrazione a zero ore.

La Fiom/Cgil insieme ai lavoratori si aspetta risposte sul futuro occupazionale e industriale di Unifer Navale nel tavolo regionale di salvaguardia occupazionale che è stato riconvocato presso la Regione Emilia Romagna per lunedì 17 maggio.