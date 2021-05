A Maranello riapre la sala prove musicali

Dal 19 maggio è nuovamente fruibile la sala prove musicale di Maranello in via Valle d’Aosta 4, spazio attrezzato per promuovere ed incentivare la pratica musicale di gruppo. Previste regole per l’accesso per garantirne l’utilizzo in piena sicurezza. La prenotazione della sala prove musicali deve essere concordata almeno 48 ore prima dell’utilizzo, scrivendo all’e-mail dell’ufficio cultura cultura@comune.maranello.mo.it o contattando i numeri 0536/240020 oppure 0536/240133.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario e la ricevuta dovrà essere inviata all’ufficio cultura prima dell’utilizzo della sala. Ogni volta che si prenota la sala, deve essere compilata l’autocertificazione (disponibile sul sito del Comune) da parte di ogni membro del gruppo e deve essere inviata all’ufficio cultura. L’accesso è consentito soltanto ai musicisti dotati del proprio dispositivo di protezione (mascherina) che dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza nei locali. All’ingresso nella sala dovrà essere utilizzato obbligatoriamente il gel igienizzante per le mani messo a disposizione dall’amministrazione comunale. La sala prove viene sanificata ed igienizzata prima e dopo ogni turno di prova con prodotti a base di presidi medici chirurgici (Alcool al 70% o Ipoclorito di sodio al 0,1%). Anche per l’utilizzo sono previste indicazioni specifiche: ogni cantante dovrà provvedere a portare il proprio microfono; i musicisti come di consueto continueranno ad utilizzare il proprio strumento; è concesso operare sugli amplificatori e sugli strumenti o supporti individuali, come aste dei microfoni, batteria, percussioni che dovranno essere attentamente sanificati, con le apposite salviette igienizzanti, prima e dopo ogni utilizzo; è richiesto ai musicisti di mantenere la distanza di almeno un metro all’interno della sala; la sala verrà utilizzata per un solo turno al giorno; la capienza della sala è di massimo 5 persone; sono ammessi in sala soltanto i musicisti; non sono ammessi accompagnatori e/o spettatori.