Alert System si fa in quattro a Fiorano Modenese

I cittadini di Fiorano Modenese, come quelli dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, possono essere informati in tempo reale di eventuali emergenze di Protezione civile e anche di carattere sanitario, di allerta meteo, della sospensione di un servizio, della chiusure delle scuole e anche di altre notizie che interessano il territorio.

Il Comune di Fiorano Modenese ha infatti adottato, da alcuni anni, il sistema di messaggistica ‘Alert System’, che prevede l’invio di messaggi telefonici di allerta e informazione ai numeri telefonici indicati dai cittadini al momento dell’iscrizione.

Il sistema si è rivelato utile ed apprezzato dai fioranesi in periodo di lockdown, con i messaggi pre-registrati della voce del Sindaco che informava sull’evolversi della situazione sanitaria nel territorio fioranese.

Per rendere il sistema ancora più funzionale, nei mesi scorsi, sono stati creati dei sottogruppi degli iscritti, in base alla residenza o all’interesse manifestato per le informazioni relative ad una certa località. Il territorio di Fiorano è stato suddiviso in 4 località: Fiorano, Spezzano, Ubersetto, Nirano, e le strade sono state ripartite in base alla loro posizione nella località corrispondente. In questo modo sarà possibile utilizzare Alert System anche in modo più mirato, se eventuali emergenze o comunicazioni riguarderanno solo una parte di cittadini fioranesi.

Gli iscritti già presenti nel database sono stati verificati e inseriti nel gruppo corretto, uno a uno, mentre i nuovi iscritti in base alla via di residenza o interesse indicata verranno inseriti automaticamente nella località corretta. Per quelle strade che si sviluppano su due o più località : i residenti/interessati avranno la possibilità di scegliere in quale gruppo collocarsi.

È possibile iscriversi compilando un form online sul sito del Comune di Fiorano Modenese oppure scaricare sul proprio smartphone o tablet l’app Alert System o collegandosi all’App non App ottenibile chiamando il numero verde 800 180028.