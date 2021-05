Aggiornamento al programma di chiusure notturne sulla A13 e sulla Diramazione per Ravenna

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto Rovigo sud Villamarzana-Occhiobello, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 maggio,

Confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 maggio, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpoletana, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena e Via Eridania, per rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.

Per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 maggio, sullo svincolo “Quadrifoglio” della Diramazione per Ravenna, al km 29+800, sarà chiuso il ramo di immissione sulla SS16 adriatica, per chi proviene dalla SS309 ed è diretto verso Rimini.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.