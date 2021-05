Modifiche alla viabilità in via Santa Caterina e limitrofi, da oggi ai primi di giugno

A causa di lavori HERA per nuovo condotto idrico, previste modifiche alla viabilità in diverse date. Innanzitutto viene stabilito il restringimento stradale con senso unico alternato – regolato da movieri – in via Santa Caterina, tra via del Cimitero e via Macchiavelli, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, nei giorni che vanno da oggi al 29 maggio, dal 31 maggio al 1° giugno e dal 3 al 5 giugno.

Inoltre è istituita la chiusura della corsia ovest (lato Sassuolo) di via Santa Caterina, tra via del Cimitero e via Circondariale San Francesco, con divieto di transito da via Circondariale san Francesco a via Santa Caterina dalle ore 7.30 alle ore 12.30 di sabato 29 maggio. Il percorso alternativo dei veicoli diretti in via del Cimitero è: via Circondariale San Francesco > via Coccapani > via Machiavelli > via santa Caterina e via del Cimitero.

Infine, sempre in data 29 maggio è prevista la chiusura della corsia est (lato Maranello) di via Santa Caterina, tra via del Cimitero e via Circ. San Francesco, con divieto di transito dalle ore 11 alle ore 18. Il percorso alternativo dei veicoli diretti da via Santa Caterina a via Circondariale San Francesco è: via santa Caterina > via Machiavelli > via Coccapani > via circondariale San Francesco.

Tali divieti saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale, visibile anche nelle ore notturne.