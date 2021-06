Ciclista infortunato soccorso dai Vigili del fuoco a Montecalderato

Questa mattina intorno alle 10:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Montecalderaro, nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme, per soccorrere un ciclista che si era infortunato su di un sentiero. Sul posto una squadra, unitamente all’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco Emilia Romagna.

Il ciclista è stato dapprima raggiunto a terra dai vigili del fuoco che hanno provveduto a soccorrerlo e a stabilizzarlo, poi è stato portato a bordo del Drago 143, con il verricello, dagli “elisoccorritori” dei vigili del fuoco. Successivamente è stato trasportato in ambulanza dal 118 all’ospedale Maggiore. Pur in assenza di conferme ufficiali, le sue condizioni non sembrerebbero gravi: ai vigili del fuoco che lo hanno assistito con tecniche di primo soccorso sanitario (TPSS) è apparso vigile, cosciente e collaborante.