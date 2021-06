Sabato 5 giugno l’inaugurazione dei nuovi spazi di Informagiovani, scuola di italiano e biblioteca Pablo Neruda

Sono giunti a conclusione importanti opere di ristrutturazione ad Albinea, che interessano luoghi strategici della formazione e della cultura che si trovano in via Morandi. I lavori hanno portato ad un ampliamento della sede dell’Informagiovani, della scuola di Italiano e della biblioteca Pablo Neruda, a un rinnovo degli arredi e a una messa a sistema dei tre servizi, grazie a collegamenti interni e a una segnaletica interna coordinata con la nuova immagine della biblioteca.

La struttura (plesso culturale) è costituita da una parte di recente edificazione (2009) in cui trovano spazio la biblioteca e la sala civica e da una parte antica ad essa collegata che ospita al piano terra la sezione 0-6 anni della biblioteca, la sede della Pro Loco ed al primo piano lo spazio informagiovani/infolavoro oltre ai corsi di italiano per stranieri, entrambi servizi che rientrano nelle competenze del Servizio Sociale dell’Unione Colline Matildiche.

L’obiettivo progettuale è stato mettere in valore la polifunzionalità degli spazi e con essa attivare sinergie tra le tre realtà. Per quanto riguarda in particolare la biblioteca, sono state create nuove sale studio per rispondere al crescente afflusso di studenti ed è stato creato un terrazzino panoramico, che verrà dedicato alla lettura all’aria aperta e allo svolgimento di incontri ed eventi in un contesto di particolare piacevolezza e relax.

L’investimento totale per i lavori ammonta a 141.708 euro. La Regione Emilia-Romagna ha contribuito con 53.810 euro provenienti dall’assessorato alla Politiche giovanili e 28.000 euro dall’assessorato alla cultura. Alti importanti contributi sono arrivati dalla Fondazione Giulia Maramotti e dalla Fondazione Manodori, soggetti privati che hanno creduto nel progetto con grande generosità e sensibilità.

L’inaugurazione dei nuovi spazi avverrà sabato 5 giugno, alle ore 10.30, al parco dei Frassini, adiacente alla struttura. Parteciperanno il sindaco di Albinea Nico Giberti, il presidente dell’Unione Colline Matildiche Alberto Olmi, il sindaco di Vezzano sul Crostolo Stefano Vescovi e la consigliera regionale Ottavia Soncini. Gli architetti Francesca Vezzali e Giorgio Adelmo Bertani, progettisti dell’intervento, faranno da guida alla presentazione degli interventi.

Nell’occasione sarà possibile ammirare un’opera d’arte straordinaria che, soltanto per la giornata del 5 giugno, sarà esposta in biblioteca: si tratta della “Marilyn” del 1982 di Andy Warhol.

La visita all’opera, che potrà essere fatta lungo tutto l’arco di tutta la giornata a piccolo gruppo (10 persone a turno), prevede un’illustrazione della poetica dell’artista, una lettura accurata della composizione e della tecnica pittorica dell’opera d’arte e l’attivazione di un dialogo con il visitatore. A guidare gli intervenuti sarà la responsabile della biblioteca, ideatrice del progetto.

Per poter vedere l’opera è necessaria la prenotazione nelle fasce orarie fino a esaurimento posti, ogni 30 minuti dalle ore 11 alle ore 20. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522/590232 – biblioteca@comune.albinea.re.it.

L’opera esposta, proveniente da una collezione privata, è una serigrafia su lastra di metallo che ritrae Marilyn Monroe ed è datata 1982.