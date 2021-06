Fascia d’età 40-49 anni, il 56% dei cittadini modenesi già entrato nel ciclo vaccinale anti-Covid

Nella prima giornata di prenotazione della vaccinazione anti-Covid per la fascia 40-49 anni sono stati 3340 i cittadini modenesi (dato alle 17) che hanno prenotato l’appuntamento attraverso i canali messi a disposizione dall’Azienda USL di Modena (Farmacie, Corner Salute Coop, telefono, Fascicolo sanitario elettronico, CupWeb e App ‘Er Salute’).

Questi cittadini, che rappresentano una quota minoritaria, si aggiungono alla platea di circa 38mila persone che si erano già in precedenza autocandidate sul portale regionale e che, nella giornata di ieri, hanno ricevuto l’sms con l’appuntamento.

A coloro che hanno ricevuto l’sms, l’Azienda USL ricorda che è possibile lo spostamento della data di vaccinazione contattando il call center 059 2025333 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00. Può essere necessario riprovare in caso di linea occupata, ciò può accadere in particolare nelle giornate di apertura di una nuova fascia di prenotazione, come quella odierna.

Ad oggi sono complessivamente oltre 61mila i modenesi, di età compresa tra i 40-49 anni, che sono già entrati nel ciclo vaccinale (pari al 56% del totale), o con una prenotazione oppure perché già vaccinati, mentre oltre 2.100 risultano “non vaccinabili” per particolari condizioni cliniche (pari al 2% circa).

Infine, sono state altissime le adesioni ai due open day di domenica 6 giugno con l’offerta di circa 1000 dosi presso il punto vaccinale di San Felice e 600 a Pavullo, andate esaurite in pochi minuti.

Dall’analisi dei dati di prenotazione tramite la modalità semplificata messa a disposizione dall’Ausl, risulta che circa il 70% delle persone prenotate ha tra i 20 e 34 anni (1113 in totale, con quasi 400 persone tra i 25 e i 29 anni), il 18% tra i 35 e i 39 anni (286 persone), il 7% ha tra 40 e 54 anni (117 persone). Solo un cittadino tra quelli prenotati ha più di 55 anni e rientra nella fascia 70-74 anni.

Interessante il dato dei giovani tra i 18 e i 19 anni: si sono prenotate 83 persone, pari al 5%.