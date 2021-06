Alle ore 20 circa sul Raccordo di Casalecchio è stato riaperto il tratto, compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 in direzione della A14, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un mezzo pesante, che trasportava legna, in fiamme al km 3,5. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una sola corsia e non si registrano turbative al traffico.