Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Monterenzio con una squadra e l’elicottero AW139 Drago 143 del reparto volo dell’Emilia Romagna, per un incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Insieme agli operatori del 118 sono riusciti a liberare il motociclista incastrato sotto l’auto e a fornire i primi soccorsi. L’uomo è stato poi trasportato in elicottero al Maggiore di Bologna. Sul posto anche i carabinieri.