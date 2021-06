Dall’11 giugno ripartono a Castelnovo Monti i ‘Gruppi di cammino’

ADV





Tornano ad animare il territorio di Castelnovo Monti i Gruppi di Cammino, le passeggiate con accompagnatori esperti in scienze motorie, a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del benessere, dell’ambiente e del paesaggio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Castelnovo Monti – Assessorati all’Ambiente e allo Sport, in collaborazione con Ausl – Distretto di Castelnovo Monti, Uisp – sport per tutti, l’Area Mab Unesco dell’Appennino, il progetto di comunità Montagne di salute e il Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

In diverse date, sempre al venerdì, nei mesi da giugno a settembre, sarà possibile per tutti cogliere questa opportunità: il ritrovo sarà sempre in Piazzale Vittime di Roncroffio (sotto la Pieve di Castelnovo) alle ore 18.30.

Le date in cui si terranno le passeggiate sono nello specifico l’11 e il 18 giugno, il 2 e 23 luglio, il 6 e 20 agosto, il 3 e 17 settembre.

Afferma l’Assessore all’Ambiente di Castelnovo, Chiara Borghi: “In questi anni i Gruppi di Cammino hanno coinvolto decine di persone, e hanno dimostrato che camminare insieme comporta molti benefici psicofisici. In particolare, ora che usciamo da più di un anno in cui sia le occasioni di socializzazione che quelle di movimento e attività fisica sono state fortemente limitate, una tranquilla passeggiata insieme, con un accompagnatore esperto che può dispensare consigli e indicazioni, è davvero un’opportunità da cogliere. Camminare insieme inoltre previene il sovrappeso, i problemi cardiocircolatori, respiratori, muscolari, articolari e metabolici. In gruppo è anche più facile fare nuove amicizie e conoscere persone nuove”.

Per poter ripartire in sicurezza, promuovere e tutelare la salute di tutti i partecipanti, sarà obbligatorio rispettare alcune importanti misure igienico sanitarie: compilare, per la prima partecipazione, l’autocertificazione che verrà consegnata dall’operatore Uisp; durante le attività e nel punto di ritrovo è necessario mantenere una distanza minima tra i partecipanti di almeno 1 metro (preferibilmente 2), ed evitare il contatto fisico (ad esempio strette di mano); sarà obbligatorio l’uso della mascherina che dovrà sempre essere indossata, coprendo rigorosamente naso e bocca, e bisognerà igienizzarsi le mani. Ogni partecipante dovrà provvedere personalmente ai propri dispositivi di protezione (mascherine e gel lavamani) e al loro smaltimento.

Si raccomanda a tutti i partecipanti di utilizzare i propri materiali di uso e consumo (borracce, salviette, ecc.) evitandone lo scambio. Non si potrà partecipare se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. Se vi sono sintomi anche di leggera entità (tosse, affanno, mal di gola, perdita di gusto e/o olfatto, disturbi gastro intestinali), non sarà possibile partecipare alle attività, senza eccezioni. Nel caso di gruppi molto numerosi, sarà richiesto ai partecipanti di suddividersi in sottogruppi di 15 – 20 partecipanti e partire con almeno 10 minuti di distanza tra un sottogruppo e l’altro.

È possibile sottoscrivere la partecipazione presentandosi direttamente in piazzale Vittime di Roncroffio.

Per informazioni: Uisp tel. 0522 267211, Comune di Castelnovo Monti, Ufficio Promozione del Territorio tel. 0522 610208, 610274, 610249.