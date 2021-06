Lapam Comparto Costruzioni. Giovedì 10 giugno per il congresso di categoria, approfondimento sul Superbonus 110% con un tecnico del Ministero per la Transizione Ecologica

ADV





A un anno dall’entrata in vigore, Lapam Comparto Costruzioni fa il punto sul Superbonus 110%, le detrazioni fiscali sulla casa, i problemi di applicazione delle norme, per trovare le modalità di semplificazione necessarie a rendere più accessibili i benefici per cittadini e piccole imprese del comparto costruzioni. L’evento, previsto per giovedì 10 giugno alle ore 20.30, si terrà sulla piattaforma google meet con iscrizione sul sito www.lapam.eu e gli iscritti riceveranno il link per collegarsi qualche ora prima dell’evento. L’intervento principale sarà quello di Mauro Mallone, che è direttore della divisione efficienza energetica del Ministero per la Transizione Ecologica.

Il webinar è aperto al pubblico sino al termine degli interventi dei relatori, seguirà poi una parte privata riservata agli associati Lapam per l’elezione dei consigli direttivi delle tre categorie. I consigli nomineranno quindi il presidente delle rispettive categorie. Dopo il saluto introduttivo Claudio Boccaletti, Presidente Categoria Edilizia e l’apertura dei lavori da parte del responsabile Comparto Costruzioni Lapam, Alberto Belluzzi, ci sarà l’intervento ‘Superbonus: analisi del provvedimento e prospettive’ a cura di Mauro Mallone, direttore divisione efficienza energetica del MITE (Ministero per la Transizione Ecologica). Bruno Panieri, responsabile politiche economiche Confartigianato, parlerà delle iniziative di Confartigianato in materia di Superbonus, mentre le proposte di semplificazione del provvedimento sarà curata da Paola Carosi, direzione politiche fiscali Confartigianato.