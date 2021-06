ADV





I Carabinieri della Stazione di San Damaso, nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto un 22enne sassolese raggiunto da un ordine di carcerazione per espiazione di pena detentiva, dovendo scontare tre anni e otto mesi di reclusione per atti persecutori, minacce, violenza privata, e maltrattamenti contro familiari o conviventi, fatti commessi in più circostanze a San Prospero e Formigine dal 2017 al 2019.