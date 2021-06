Finale Emilia: deve scontare 4 anni per rapina, arrestato 29enne

I Carabinieri della Stazione di Finale Emilia, ieri mattina, hanno tratto in arresto un 29enne marocchino, disoccupato e noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era stato raggiunto da un ordine di carcerazione per esecuzione di pena definitiva emesso dal Tribunale di Modena, dovendo scontare la pena di 4 anni di reclusione per una rapina aggravata commessa presso un esercizio commerciale di Finale Emilia il 15 febbraio del 2018. Lo straniero, raggiunto dai Carabinieri presso il proprio domicilio finalese, è stato tradotto al carcere di Modena S.Anna, per l’espiazione della pena.