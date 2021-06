Villa Minozzo: rimane incastrato sotto un mini-escavatore, soccorso dai vigili del fuoco

ADV





Questa mattina intorno alle 11 in via Garfagnano, a Villa Minozzo un 62enne, alla guida di un mini escavatore, è rimasto incastrato sotto il mezzo, che per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco.

La sala provinciale 115 ha inviato sul posto la squadra di Castelnovo Monti, e contestualmente richiesto l’intervento dell’elinucleo di Bologna. Gli elisoccorritori sono giunti in poco tempo, e hanno liberto il malcapitato con l’ausilio delle pinze idrauliche a bordo del velivolo. La persona è stata consegnata al personale 118. Sul posto anche i carabinieri di Villa Minozzo.