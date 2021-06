Manutenzione della pavimentazione in via Lea: strada chiusa mercoledì mattina

Mercoledì mattina, indicativamente dalle ore 7,30 alle ore 12,30, la squadra operi di Sgp effettuerà alcune manutenzioni alla pavimentazione di via Lea. Per tutta la durata dei lavori, quindi, non si potrà accedere a via Lea da via Fenuzzi; i residenti potranno entrare da via Cavallotti.