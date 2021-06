Si riparte con l’82° edizione della Fiera di Modena

ADV





Si riparte. Con tanta voglia di normalità e di ritrovarsi. A scandire questo momento così importante, sarà l’82esima edizione della Fiera di Modena, per tutti i modenesi, da sempre, “La campionaria”. Un avvio quindi con la più classica e longeva delle manifestazioni fieristiche geminiane che di fatto rappresenta una prima nazionale. La manifestazione sarà infatti la prima in assoluto in Italia realizzata in presenza, dopo il lunghissimo stop imposto agli eventi fieristici dall’emergenza sanitaria. La manifestazione si svilupperà nell’arco di quattro giorni, da giovedì 17 a domenica 20 giugno, andando ad animare sia i padiglioni coperti sia gli ampi spazi esterni. Organizzata da ModenaFiere, con il sostegno di BPER Banca, in collaborazione con CONAD e con il patrocinio del Comune di Modena e della Provincia di Modena, sarà un’edizione nel solco della migliore tradizione in cui non mancheranno nuove e stimolanti suggestioni per far vivere ai visitatori un’esperienza piacevole e inattesa.

Eventi, divertimento e tante aree espositive a partire dallo shopping con proposte originali e curiose. Da non perdere l’area dedicata al mondo dell’abitare: a impreziosire questo spazio saranno le proposte di Artigiana Design, realtà che unisce alcuni degli artigiani più estrosi e originali del territorio nella realizzazione di pezzi di arredo. Consulenti di CNA forniranno informazioni su come utilizzare al meglio il superbonus per le ristrutturazioni; inoltre, l’associazione allestirà uno spazio con oltre venti realtà artigianali che, da un lato, rappresenteranno l’intera filiera delle imprese che operano nel settore delle ristrutturazioni e, dall’altro, le aziende del settore artistico che offriranno momenti di relax proponendo anche un intrattenimento musicale. Una presenza speciale quest’anno l’avrà il Comune di Modena che allestirà uno spazio dedicato alla valorizzazione delle opportunità turistiche che il territorio può offrire.

Un’offerta molto varia e ricca, con tante occasioni per trasformarsi da semplici visitatori in protagonisti attivi dell’evento: provando, per esempio, ad emulare i campioni del golf, partecipando a un corso creativo di macramè, restyling di un mobile, o intaglio artistico di frutta e verdura, o muovendo qualche passo di salsa sulla pista da ballo. E poi eventi per tutti, dal laboratorio per i bambini all’attesissimo incontro con il cantante di Amici Deddy che giovedì 17 dalle 18 firmerà le copie del suo ultimo cd, l’apprezzatissimo e scaricatissimo “Il cielo contromano”. Per i fan dei Nomadi, uno dei gruppi più amati di sempre, da segnare in agenda – venerdì 18 alle 19 – l’incontro che vedrà sul palco allestito in collaborazione con Radio Bruno il fondatore Beppe Carletti e il cantante del gruppo Yuri Cilloni: insieme presenteranno il loro ultimo lavoro, l’album “Solo essere umani”. Il giorno dopo, sempre alle 18, l’appuntamento sarà con Antonella Spisni la maestra sfoglina bolognese per eccellenza diventata famosa ed amata dal pubblico televisivo grazie alla sua presenza a La prova del cuoco su Rai 1. Per l’occasione farà coppia con l’opinionista e conduttore radiofonico Raffaello Tonon e, insieme, parleranno di cucina e di un nuovo podcast che sarà lanciato in rete tra qualche settimana. Infine, domenica alle 18 telecronaca d’eccezione con l’istrionico Gene Gnocchi che commenterà in diretta la partita dei campionati europei di calcio Italia-Galles.

Immancabile poi lo spazio dedicato al mangiar bene. I visitatori troveranno stand con prodotti tipici regionali, potranno assistere a dimostrazioni e showcooking e partecipare alle degustazioni di prodotti tipici promosse dall’Associazione Esperti Degustatori dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Grazie alla sinergia con la Camera di Commercio di Modena si potrà andare alla riscoperta delle eccellenze gastronomiche che possono vantare il marchio “Tradizioni e sapori di Modena”. Non mancheranno i prodotti editoriali con un’ampia offerta di libri per adulti e bambini. All’esterno sarà allestita una vasta esposizione di arredo da giardino, prodotti e attrezzature per il giardinaggio e, in un settore dedicato, diversi concessionari presenteranno i più recenti modelli di automobili. Grazie a un’area sport che occupa l’intero padiglione C e parte degli spazi esterni, sarà possibile scoprire nuove discipline sportive, magari alcune sconosciute ai più, e ritrovare la gioia di fare attività fisica dopo un lungo periodo di chiusure e difficoltà. Ci sarà davvero solo l’imbarazzo della scelta. Dopo la pandemia si torna dunque a gareggiare e allenarsi in maniera sicura così che tutti, bambini e adulti, possano provare – anche in prima persona – emozioni di varia natura: dal cielo con il simulatore di volo alla neve grazie ad una pista artificiale per lo sci di fondo, dal Subbuteo al golf. Come accaduto anche nelle precedenti edizioni, si torna a privilegiare il connubio tra sport e salute, grazie alla presenza di soggetti qualificati come il Servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda USL di Modena, pronti a fornire consigli ai visitatori e rispondere a ogni tipo di domanda o curiosità.

Tra le novità assolute tutte da provare e da scoprire, un percorso “Survival” organizzato in collaborazione con Cimone Outdoor e la presenza di Indoboard Team Italia che propone i corsi di balance board, circuiti Indoboard Kids, allenamenti propriocettivi con maestri qualificati e prova tavole Balance Board Indoboard, piccola tavoletta di legno ovale (molto simile ad uno skateboard) con due tipi di supporti, un cilindro ed un cuscinetto rotondo.

“È una ripartenza per noi particolarmente importante e che, non lo nascondo, mi emoziona anche perché partiremo con la manifestazione fieristica più longeva di Modena, un onore e, al tempo stesso una responsabilità. Abbiamo lavorato molto per realizzare un evento che coniughi un momento piacevole di svago dedicato alle famiglie con le esigenze di sicurezza imposte dal Covid. Il piano che abbiamo messo a punto è molto scrupoloso e garantisce a visitatori ed espositori la massima sicurezza. In proposito ricordo che l’ingresso è sempre gratuito e che l’unica, semplice ma indispensabile, formalità è la registrazione preventiva, via web, sul sito www.fieradimodena.com. La sensazione che abbiamo è che ci sia molta voglia di riprendere un percorso che per troppo tempo si è interrotto” ha evidenziato Marco Momoli, direttore generale di ModenaFiere.

“La città sta riaprendo – ha sottolineato Ludovica Carla Ferrari, assessora a Smart city, Turismo e promozione della città del Comune di Modena – e le iniziative culturali, gli spettacoli finalmente dal vivo, la ripresa delle attività economiche e commerciali ci accompagnano verso l’uscita dalla fase di emergenza. È ripresa anche la promozione turistica (lavoriamo per tornare al più presto ai livelli del 2019) e ora riprende anche l’attività fieristica con la manifestazione che simbolicamente richiama la tradizione della nostra Fiera e, grazie alla nuova formula, la proietta nel futuro”.

Di tutto per tutti, a misura di famiglia, in totale sicurezza. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la preregistrazione sulla pagina dedicata del sito www.fieradimodena.com. Massima sicurezza e tante occasioni di svago. La fiera partirà giovedì 17 e sarà aperta sino a domenica con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 17 alle 23, sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 21. Per aggiornamenti, novità dell’ultima ora, programmi dettagliati vi suggeriamo di seguirci sui nostri profili social, Facebook e Instagram.