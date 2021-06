Risparmio idrico, dal Comune di Bologna le regole per un corretto uso dell’acqua potabile

ADV





Oggi, martedì 15 giugno, è entrata in vigore la consueta ordinanza per il risparmio idrico che fino al 30 settembre 2021 vieta il prelievo dalla rete di acqua potabile per uso non domestico dalle ore 8 alle 21, con particolare riferimento all’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio di automezzi, in modo da contenere gli sprechi. Per le aree ortive concesse dal Comune il divieto di prelievo è disposto dalle 10 alle 18. Chi non rispetta l’ordinanza rischia una sanzione che va da 25 a 500 euro.

Il Comune è da anni impegnato in politiche legate ad un uso sostenibile della risorsa acqua anche per affrontare gli effetti locali di cambiamenti climatici che stanno riducendo la disponibilità di acqua ad uso potabile nel periodo estivo e pertanto vuole ricordare quali possano essere alcuni consumi quotidiani da non trascurare per un utilizzo corretto e razionale dell’acqua:

un rubinetto lasciato aperto eroga mediamente 13 litri al minuto;

il 40% dell’acqua potabile consumata nelle case si utilizza per gli scarichi dei servizi igienici;

per una doccia di 5 minuti sono necessari 60 litri di acqua e per riempire una vasca da bagno ne occorrono il doppio;

i lavaggi a 30° in lavatrice/lavastoviglie riducono i consumi della metà rispetto a quelli a 90°;

azionando gli elettrodomestici a pieno carico si risparmiano dagli 8.000 agli 11.000 litri all’anno;

è possibile realizzare semplici sistemi di raccolta dell’acqua piovana per l’irrigazione di giardini e spazi verdi.

Per evitare sprechi il Comune raccomanda a tutti i cittadini di: