Biblioteche comunali, ecco il progetto per Salaborsa Lab di vicolo Bolognetti

Si è chiusa la procedura di gara per l’affidamento della progettazione di Salaborsa Lab di vicolo Bolognetti: il vincitore che disegnerà la nuova biblioteca è l’architetto Fabio Fornasari, la cui proposta è risultata la migliore delle sei arrivate al Comune di Bologna. Il costo è di circa 27.000 euro e la riprogettazione dello spazio rientra in Liquid Lab – Azioni di supporto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo tramite il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 14-20 (PON Metro).

Salaborsa Lab di vicolo Bolognetti avrà spazi, arredi e tecnologie all’avanguardia e sarà prevalentemente dedicato a laboratori e percorsi multidisciplinari su ricerca e sperimentazione nel campo della lettura, anche attraverso l’utilizzo di molteplici linguaggi e tecnologie come gaming, coding, robotica, fablab.

Il progetto vincitore prevede tra l’altro spazi versatili e modulabili in grado di ridefinirsi in base al rapporto con gli utenti e ai bisogni culturali dei fruitori. Con la realizzazione dell’Onda di Tutti, la biblioteca offrirà anche una zona informale e accogliente, priva di barriere architettoniche, per la lettura e la visione di proiezioni video. Gli arredi saranno semplici e flessibile con grande attenzione alla sostenibilità ambientale.

A breve usciranno il bando per la fornitura deglli allestimenti e delle strumentazioni informatiche e digitali, e quello per la progettazione e la realizzazione di attività multidisciplinari per la nuova biblioteca e per tutte le altre biblioteche comunali di pubblica lettura, rivolto al Terzo settore.

L’obiettivo è aprire la nuova Salaborsa Lab di vicolo Bolognetti entro la fine del 2021.