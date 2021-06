ADV





Sabato 26 Giugno la Città di Castelfranco Emilia diventa la capitale emiliana del Blues per la XVII Edizione. All’interno della splendida cornice di Piazza Garibaldi torna il festival blues emiliano. L’ingresso ai concerti, 200 posti a sedere disponibili, è GRATUITO. Prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it

Gli artisti di SABATO 26 GIUGNO dalle ore 20.15:

CASTELFRANCO BLUES CARAVAN: una grande band blues formata da musicisti blues amici del festival che per questa occasione della ripartenza del festival dedicherà un repertorio per tutti gli amanti del genere

CHECK FRANCESCHETTI AND THE STOMPERS: al Castelfranco Blues arriva Cek Franceschetti con il suo nuovo album “Sarneghera Stomp”, un progetto che si ispira alla”Sarneghera” la potente tempesta che quando arriva travolge e sconvolge tutto ciò che incontra, evento meteo che Cek fa suo per auspicio per spazzare il brutto periodo vissuto durante la pandemia.

SUPERDOWNHOME special guest MAURIZIO GNOLA: energica formazione nata nel 2016 con l’intento di guardare alle tradizioni del blues rurale, ma proiettando la loro musica anche verso spazi personali contaminati da rock’n’roll, country, folk e punk. Negli ultimi anni hanno aperto i tour di Fantastic Negritos e collaborato con il grande Popa Chubby. In occasione del Castelfranco Blues Festival si presentano con un progetto speciale che vedrà ospite il grande chitarrista slide “ Maurizio Gnola”.

Per maggiori informazioni, link al sito: www.castelfrancoblues.it