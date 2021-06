ADV





Stamane poco dopo le 10:30, a Ospitale di Fanano in via Ca Zucchi, un incendio ha interessato la copertura di un agriturismo. Sul posto stanno operando 4 squadre dei Vigili del fuoco, supportate dall’elicottero del nucleo VVF Emilia Romagna. Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, si prevede proseguiranno ancora per diverso tempo. Danni ingenti. Non si registrano feriti.